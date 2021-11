Frontale sulla Fossaltina, due feriti gravi: la fitta nebbia tra le cause dell’ennesimo incidente in Molise

Sono giornate nere in Molise sul fronte degli incidenti stradali. Ancora un grave sinistro sulle strade della regione è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 novembre, intorno alle 15.30. Sulla Fossaltina, Strada Statale 747, in prossimità del secondo bivio per Pietracupa, si sono scontrati un furgone Fiat e una Volkswagen Golf. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma è evidente che questa volta tra le cause c’è sicuramente la scorsa visibilità determinata dalla fitta nebbia che sta avvolgendo in questi giorni alcune zone della nostra regione. Il bilancio, anche questa volta, è serio: sono rimasti feriti gravemente due persone, i conducenti dei veicoli, trasportati immediatamente presso il pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso dalle ambulanze del 118 prontamente giunte sul posto.

Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco di Campobasso e le forze dell’ordine.

