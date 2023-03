Frontale sulla Fondovalle Tappino, muore una donna: gravi gli altri due feriti

Terzo incidente sulle Statali molisane nella giornata odierna, lunedì 27 marzo. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è verificato un frontale lungo la Fondovalle Tappino, arteria che conduce il capoluogo di regione a Foggia. Il sinistro si è verificato al chilometro 27+500 della SS 645, in territorio di Gambatesa.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate due auto, una Opel Corsa e una Fiat Panda che procedevano in senso opposto: l’impatto è stato, però, laterale. Una donna di nazionalità tedesca di 70 anni, ma residente a San Giovanni in Galdo, è, purtroppo, deceduta durante il trasporto in ospedale: altri due feriti versano in gravi condizioni e sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 giunte sul posto e trasportati presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso.

Nell’abitacolo della Ople Corsa assieme alla vittima c’era il compagno 80enne, cittadiano italiano di San Giovanni in Galdo.

Sul luogo dell’incidente personale del 118 con due ambulanze, carabinieri di Campobasso, Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso e uomini dell’Anas.

Giornata nera quella odierna sulle Statali molisane: questo sulla Fondovalle Tappino è il terzo incidente di giornata, dopo quello avvenuto sulla Statale 85 e quello verificatosi sulla SS 17.