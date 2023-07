Frontale sulla bretella della Bifernina, tre feriti

Ancora un incidente stradale sulle strade molisane. Questo pomeriggio, poco prima delle 18, si è verificato uno scontro frontale sulla bretella provvisoria della Strada Statale 647. A scontrarsi due utilitarie che sono andate semidistrutte. Tre i feriti che sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Il traffico su quel tratto di Bifernina ha subito dei rallentamenti e la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. La corsia di marcia Campobasso-Termoli è stata deviata sulla SS 748 Kalena, mentre in direzione opposta per Casacalenda sulla SS 87 Larino-Termoli. Alle 20 è stata ripristinata la regolare circolazione.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di Larino e il personale dell’Anas.