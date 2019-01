Frontale sulla Bifernina, feriti in ospedale

E’ stato trasportato con un politrauma e un codice 2 in pronto soccorso al Cardarelli di Campobasso uno degli occupanti dei tre veicoli che questo pomeriggio si sono scontrati sulla Bifernina all’altezza del bivio di Lupara. Tutto è avvenuto in una frazione di secondi. I veicoli, una Smart, un camper e un’Alfa Romeo, stavano viaggiando sulla Bifernina quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale si sono scontrati frontalmente. A risultare maggiormente danneggiata è stata la Smart che si è accartocciata nella parte anteriore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Campobasso e gli agenti della Stradale a cui è spettato il compito di rilevare la dinamica dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasferito la donna in pronto soccorso dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi. I conducenti dei tre veicoli sarebbero stati sottoposti anche agli accertamenti previsti negli incidenti stradali comprensivi dell’alcol test i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore. Così come si conoscerà nelle prossime ore anche la dinamica dell’incidente e il “ruolo” delle tre vetture coinvolte. Il traffico, molto intenso considerando l’orario di punta, ha subito alcuni rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione dei due mezzi.