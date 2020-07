Frontale tra un furgone e un Fiat Doblò sul Lungorava di Venafro. Si sono scontrati per cause in corso di accertamento due autofurgoni, uno piccolo e uno grande, che procedevano in senso opposto. Le ferite che sembravano più serie le ha riportate il conducente del Fiat Doblò subito trasportato dal 118 al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia. Sul posto i Carabinieri di Venafro per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.