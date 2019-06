REDAZIONE

Frontale all’ingresso di Isernia sud, in località Fragnete. Per cause al vaglio della Squadra Volante di Isernia due auto si sono scontrate intorno all’una di questa notte. Entrambi i conducenti delle due auto, un 65enne è un 32enne sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno estratto i coinvolti dalle auto.