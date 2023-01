Frontale lungo la Statale 6, perde la vita un carabiniere di 46 anni. Un ferito in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 4 gennaio, intorno alle 12.30, lungo la strada Statale 6, direzione Casilina, precisamente al chilometro 9+300 in territorio di Venafro.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate frontalmente due auto. Feriti in maniera grave gli occupanti delle autovetture che sono stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul posto. Purtroppo si è registrato un decesso, mentre l’altro ferito è in gravi condizioni.

A perdere la vita è stato un carabiniere di Capriati di 46 anni che stava andando a lavorare a Roma.

Traffico rallentato a causa della chiusura della strada il tempo necessario per permettere i soccorsi e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Durante la chiusura della Statale, il traffico è stato deviato sulla Statale 85, deviazione Isernia-Roma e viceversa.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, i Carabinieri di Venafro, le ambulanze del 118 e personale Anas per regolare la circolazione.