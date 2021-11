Frontale lungo la Statale 17, perde la vita una ragazza in un tragico incidente

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, venerdì 5 novembre, intorno alle 19.30, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 188+200, nei pressi di Castelpetroso. L’impatto è stato devastante e purtroppo nel frontale tra un Suv Rexton e una Suzuki ha perso la vita una giovane donna. Il conducente del Suv è rimasto praticamente illeso, mentre la 23enne è deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per stabilire la dinamica dell’incidente che si è verificato subito dopo Castelpetroso in direzione Isernia. Probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia è stata una delle cause del terribile incidente. ll traffico ha subito forti rallentamenti perché la Statale è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.

Sul posto dell’incidente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale Anas.