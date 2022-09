Frontale in via San Giovanni, tre feriti e traffico rallentato  

Un frontale poco dopo le 7 di questa mattina, lunedì 5 settembre, in via San Giovanni a Campobasso, precisamente all’altezza del supermercato Famila.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate un’Audi e un furgone bianco. L’impatto è stato violento tanto che i veicoli sono stati sbalzati lungo la recinzione del supermercato. Nonostante il forte impatto, le tre persone convolte del sinistro, non hanno riportato gravi ferite, anche se sono state trasportate tutte presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Se la caveranno con qualche frattura e tanto spavento.

La strada è stata chiusa alla circolazione il tempo necessario per i rilievi del caso, per pulire la carreggiata dai detriti e liberarla dai veicoli incidentati.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale e ambulanze del 118.