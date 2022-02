ULTIM’ORA. Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 14,00 sul viadotto Ingotte in territorio di Ripalimosani alle porte di Campobasso. Due auto si sono scontrate frontalmente e le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in questi momenti ad opera dei Vigili del fuoco, Carabinieri e operatori del 118. Fortemente rallentata la circolazione delle auto per permettere ai soccorritori di operare. (SEGUONO AGGIORNAMENTI)