Frontale fra auto e furgone: tre feriti, uno è gravissimo (foto)

Un grave incidente si è verificato verso le 15,45 di oggi (16 gennaio) sulla Statale fra Campobasso e Bojano in prossimità dell’hotel Le Cupolette di Vichiaturo. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco di Campobasso e ambulanze del 118 e il personale tecnico dell’Anas. Particolarmente difficoltose le operazioni per estrarre tre persone dall’abitacolo delle auto, si teme per la loro sorte. La circolazione è fortemente rallentata e sul posto vigilano Carabinieri di Bojano. E’ stata disposta una deviazione per le auto provenienti da Isernia dirette a Campobasso. Da stabilire la dinamica dello scontro fra il furgone e una Fiat Grande Punto, gli avantreni dei due mezzi sono andati completamente distrutti.

