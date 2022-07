Frontale auto-moto a Montaquila, ferito un 55enne

Frontale tra una moto ed un’auto sulla statale per Castel di Sangro all’altezza di Roccaravindola, dove una moto si è scontrata con una Renault Megane

Un motociclista di 55 anni di Caserta, procedeva sulla statale con un gruppo di motociclisti, diretti a Roccaraso, ed ha urtato, per cause in corso di accertamento l’auto che scendeva sulla corsia opposta. Immediati i soccorsi della polizia stradale di Isernia e del 118. Al momento il motociclista è ricoverato all’Ospedale Veneziale, con una costola fratturata.