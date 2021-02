Un grave incidente a Castel San Vincenzo. Per cause al vaglio degli inquirenti, un’auto fuoristrada e una moto Ducati si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio un giovane di Fornelli che con la sua moto si è schiantato sul parabrezza del fuoristrada Suzuki. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri. Il centauro è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del “Veneziale” di Isernia dove in serata si stava procedendo agli accertamenti sanitari del caso. I medici non hanno sciolto la prognosi. Gli inquirenti stavano valutando se procedere con il sequestro dei mezzi coinvolti. A liberare la strada ha provveduto il soccorso Aci Ricci di Roccaravindola.

Frontale auto contro moto a Castel San Vincenzo, centauro in ospedale