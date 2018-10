CAMPOBASSO

Incidente frontale verso le 14 di oggi, lunedì 15 ottobre, in contrada Camposarcone (zona Feudo) al confine fra Campobasso e Campodipietra. Due auto si sono scontrate per fortuna con conseguenze non gravi per gli occupanti, uno dei quali è stato portato al Pronto Soccorso del Cardarelli in codice Verde. Tanto spavento per un incidente avvenuto su un tratto di strada molto insidioso.