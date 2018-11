Fronda 5 Stelle contro il dl Sicurezza, tra i dissidenti anche Antonio Federico

Sono diciotto i deputati M5s dissidenti che si oppongono alla Camera al decreto sicurezza che porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Così com’è stato votato al Senato non va bene, dicono. In una lettera al capogruppo M5s Francesco D’Uva chiedono inoltre maggiore collegialità. Troppe decisioni nel Movimento vengono calate dall’alto, è la loro tesi.

Il testo arriverà in Aula il 23 novembre. Oggi Salvini ha posto un aut aut: o sarà approvato entro il 3 dicembre o salta tutto. Il governo potrebbe mettere la fiducia, come ha già fatto al Senato. Di Maio ha però già confermato la sua lealtà all’alleato ed è convinto di assorbire la protesta. Stasera farà “una ricognizione”, ha detto.

Ma la fronda, dopo quella già esplosa al Senato sullo stesso tema, con i casi Nugnes e De Falco, conferma il malessere che cova dentro i Cinquestelle.

Tra i 18 alcuni sono vicini al presidente della Camera Roberto Fico, come Gilda Sportiello, di 31 anni, che protestò per la leaderhisp troppo accentratrice di Luigi Di Maio, e Doriana Sarli, 57 anni, da tempo critica sulla subalternità alla Lega sui migranti e sui diritti. Sarli si era esposta anche sulla legittima difesa. Tra gli “ortodossi” vicini al presidente della Camera Roberto Fico c’è anche l’onorevole molisano Antonio Federico.

Tra gli altri hanno firmato Valentina Barzotti, Raffaele Bruno, Santi Cappellani, Giuseppe D’Ippolito, Paola Deiana, Carmen Di Lauro, Yana Chiara Ehm, il nostro Antonio Federico, Veronica Giannone, Conny Giordano, Riccardo Ricciardi, Doriana Sarli, Elisa Siragusa, Gilda Sportiello, Simona Suriano, Guia Termini, Roberto Traversi, Gloria Vizzini.

Chiedono cinque modifiche, in altrettanti emendamenti. Ma ottenerle è quasi impossibile, considerato che il testo è blindato.

Sull’articolo 12, che limita lo Sprar (il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) ai soli rifugiati, i 5 stelle chiedono di intervenire con un’estensione a nuclei familiari con minori, disabili e donne incinte.

«Ma quale dissidente! Il MoVimento 5 Stelle è uno spazio di confronto, dibattito e oggi che siamo forza di governo deve esserlo ancor di più. Questo ho ribadito, insieme ad altri colleghi, in una lettera ai nostri capigruppo, come accade spesso in naturali e necessari scambi di opinioni». Così il deputato 5 Stelle Antonio Federico che rifiuta l’accesione “dissidente” con riferimento alla lettera indirizzata, insieme ad altri parlamentari, al capogruppo alla Camera, Francesco D’Uva nella quale si chiedeva una maggiore collegialità sul Decreto Sicurezza.

«In questo caso l’oggetto era il Decreto Sicurezza proposto dall’altro contraente del Contratto di Governo che noi tutti ci siamo impegnati ad onorare. Un Decreto che può essere migliorato dal dibattito parlamentare e per questo sono soddisfatto che i nostri rilievi sono stati fatti propri dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali.

Non ha assolutamente senso parlare di ‘dissidenti’.