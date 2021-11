Frodi on line, accolto il ricorso di un correntista: la banca rimborserà metà della somma persa dall’utente

L’uomo è assistito dall’avvocato Michele di Lallo

Una buona notizia per i numerosi cittadini che, sempre più spesso, cadono vittima delle ormai tristemente note frodi online realizzate tramite il convincimento, perpetrato con diverse e talvolta assai verosimili modalità operative, di effettuare un’operazione sollecitata dal proprio istituto di credito, finendo in realtà per autorizzare inconsapevolmente un bonifico in favore di ignoti malfattori.

Con una recentissima decisione, l’Arbitrato Bancario e Finanziario, Collegio di Napoli, ha parzialmente accolto il ricorso di un correntista di Campobasso, assistito dall’Avv. Michele di Lallo (nella foto in alto), disponendo a carico della banca interessata il rimborso della metà della somma persa dall’utente.

Alla base della pronuncia, il principio in virtù del quale, pur in presenza di una condotta incauta dell’utilizzatore, non è possibile escludere una corresponsabilità dell’istituto di credito nella misura in cui le procedure di autenticazione e di autorizzazione delle operazioni non siano condizionate all’utilizzo di fattori tra di loro indipendenti, così che la compromissione dell’uno non coinvolga il secondo.