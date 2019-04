‘Frittografando Montaquila’, due giorni di eventi dedicati alla tradizione e alla fotografia

MONTAQUILA. Quest’anno, in occasione della tradizionale sagra della Frittata di Montaquila, che si svolgerà il 30 aprile e il 1 maggio, sono stati inseriti nel cartellone di eventi un workshop ed un concorso dedicati alla fotografia.

Una manifestazione tutta da vivere che da 38 anni regala sorrisi e divertimento e che questa volta si arricchisce di un importante progetto fotografico. Martedì 30 aprile, infatti, l’intera giornata sarà dedicata proprio alla pratica fotografica. Si parte alle 15 con la novità di questa edizione, il ‘Workshop Street Photography’, a cura del fotografo Giuseppe Picciano: durante i lavori si alterneranno fotografia a spiegazioni, spunti, suggerimenti e nozioni tecniche. Il workshop, riservato ai partecipanti del quarto concorso fotografico ‘Frittografando Montaquila’ (che partirà subito dopo, intorno alle ore 16) è destinato ai fotoamatori, sia principianti che già esperti e ai professionisti che volessero approfondire la fotografia ‘di strada’. Il docente seguirà individualmente ciascun partecipante.

Una due giorni all’insegna della tradizione, del folklore, con protagonista indiscussa la Maxi Frittata da 1681 uova che colpisce oltre che per la grandezza anche per la sua buontà. Due serate di grande musica popolare, con l’ospite d’eccezione Davide Van De Sfroos, ma anche escursioni, passeggiate a cavallo, raduno di moto, sfilata in abiti d’epoca.

Tutto questo nello splendido scenario di Montaquila, paese che dall’alto ‘domina’ la Valle del Volturno e che possiede un borgo medievale che risale al X secolo.

La manifestazione richiama ogni anno tantissimi partecipanti e altrettanti curiosi e di volta in volta si arricchisce sempre di più grazie ai giovani del posto che tramandano la tradizione con orgoglio. LDN

IL PROGRAMMA:

MARTEDI’ 30 APRILE:

15:00 – Workshop Street Photography a cura di Giuseppe Picciano

16:00 – Inizio 1^ sessione del 4° Concorso Fotografico “Frittografando Montaquila”

16:00 – Inizio preparazione e cottura della Maxi Frittata di 1681 uova e apertura stand gastronomico

18:30 – Stage di balli popolari a cura della Scuola Danza Della Terra di Eduardo Vessella e Oriana Iannetta

21:30 – Festa di Frontiera – Concerto dell’Orchestra Popolare Officine Meridionali con Giuliano Gabriele e Davide Van De Sfroos

23:30 – Ultimazione cottura e presentazione della Maxi Frittata di 1681 uova

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO

08:30 – Raduno e partenza dell’escursione organizzata dal CAI sez. di Montaquila “Valle del Volturno”

09:00 – Raduno e partenza per la 3^ passeggiata a Cavallo

10:00 – Raduno e partenza passeggiata in Moto-Vespa

11:00 – Apertura stand gastronomico

13:00 – Pranzo con menù fisso (prenotazione obbligatoria entro il 27 aprile 2019)

15:30 – Sfilata di abiti d’epoca e del gruppo folk LA P’CC’NÉRA che accompagneranno la Maxi Frittata per le vie del paese

15:30 – Inizio 2^ sessione del 4° Concorso Fotografico “Frittografando Montaquila”

19:00 – Rientro sfilata, esposizione, pesatura, taglio e degustazione della Maxi Frittata di 1681 uova

20:00 – Concerto Omaggio alla Musica Popolare