Fresilia, un rompicapo senza soluzione: 40 milioni che rischiano di sfumare

Oramai quello del futuro della Fresilia sembra diventato il rebus del momento, nel mondo politico e degli amministratori molisani. Non c’è unanimità di vedute. Ci sono 40 milioni di fondi europei, impegnati per completare il secondo lotto, ma bisogna appaltarli entro l’anno. Il Governo Regionale, visti i tempi ristretti e l’esistenza di vincoli ambientali, pensa di spostare i 40 milioni su altre opere pubbliche, per non perderli, e chiedere subito dopo un mutuo per finire la strada dopo aver eliminato i i vincoli.

C’è poi la posizione di Iorio, che ha presentato una mozione approvata all’unanimità dal consiglio regionale, in cui invita Provincia di Isernia e Comuni interessati ad attivarsi immediatamente, chiedendo la modifica dei vincoli regionali. La regione, a sua volta, continua Iorio, subito dopo chiederà l’approvazione da parte del Ministero dei beni culturali del parere ambientale necessario a pianificare il passaggio dell’arteria stradale sul territorio di Bagnoli.

Infine c’è la posizione dei Cinque Stelle che, attraverso le parole di Andrea Greco, affermano che si tratta di una colossale presa in giro: ”vogliono semplicemente togliere i soldi alla Fresilia per finanziare altre opere pubbliche, a scapito dei comuni dell’Altomolise e del Molise Centrale. Insomma tre posizioni diverse tra loro, praticamente inconciliabili, una sola cosa è sicura sono passati già due mesi del 2022 e politica e burocrazia ancora non vengono a capo di un bel nulla.