Fresilia, sit in dei sindaci del Molise Centrale contro la Regione

Tutti i sindaci del Molise centrale si sono dati appuntamento sulla Fresilia per protestare contro la Regione che vuol definanziare il completamento dell’opera, adducendo la motivazione dei vincoli ambientali.

Ed è stata immediata la replica di Alfredo Ricci a Donato Toma, sulla possibilità che vengano revocati e riassegnati ad altri lavori pubblici i quaranta milioni stanziati per il completamento del terzo lotto della superstrada in direzione Sprondasino. Per il presidente della Provincia di Isernia è un errore, infatti è stata la Regione stessa a imporre quel tracciato, e non altri. Ora Toma parla di vincoli ambientali che mettono a rischio il finanziamento, ma per Alfredo Ricci i vincoli sono quelli previsti da Piano paesistico regionale e possono essere tranquillamente tolti dalla Regione. Per quelli della Sovrintendenza, continua Ricci, ci sono delle prescrizioni che basta rispettare. Insomma Ricci spedisce di nuovo la palla a Toma, sostenendo che, se vuole, il Governatore può rapidamente togliere il vincolo e non usarlo come alibi per revocare il finanziamento da 40 milioni destinato al completamento della Fresilia. In sostanza è lotta tra enti: Provincia contro Regione, con comitato e sindaci schierati a fianco di Alfredo Ricci.