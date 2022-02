Fresilia, nuovo incontro a Isernia tra i sindaci e il presidente della Provincia (video)

Emergenza secondo lotto della Fresilia, nuovo incontro a Isernia tra Alfredo Ricci e i sindaci dell’Altomolise e del Molise Centrale (nel video allegato l’intervista a Felice Ianiro, sindaco di Frosolone). È stato chiesto al vertice di via Berta, responsabile dell’appalto del tratto stradale, di esperire ogni tentativo di mediazione con la Regione e la Sovrintendenza per superare i vincoli paesaggistici e del Piano Ambientale che di fatto bloccano l’attivazione della procedura di affidamento dei lavori dell’opera pubblica. Ricci ha nuovamente mostrato la sua disponibilità a trattare con Stato e Regione, invitandoli ad una concertazione comune da trovare in una conferenza di servizio o un tavolo tecnico da organizzare nel più breve tempo possibile.