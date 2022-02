Fresilia, Messere: i cittadini molisani non devono essere presi in giro

Se il dibattito ha visto tutti d’accordo sull’importanza strategica di questa arteria non capisco perché non si possa istituire un comitato e tentare di rispettare il cronoprogramma

“Non ho mai imputato singole responsabilità per la mancata realizzazione (ad oggi) della strada “Fresilia” alla regione Molise, alla Provincia di Isernia o ad altri Enti. Ho sempre detto e continuerò a dire che, probabilmente, con una maggiore sinergia e altrettanto senso di responsabilità nel seguire il “cronoprogramma” di questa importante arteria regionale, probabilmente non saremmo giunti a questo punto”.

A parlare è Nicola Messere che rimarca come “sia normale scongiurare la perdita del finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione ma è altrettanto normale che i cittadini molisani non vengano presi in giro, altra eventuale soluzione paventata sarebbe a carico dei molisani”.

“Se il dibattito odierno in Regione, quello nell’ultima riunione alla Provincia di Isernia ha visto tutti d’accordo sulla importanza strategica di questa arteria e sulla necessità assoluta di portarla a termine, non capisco perché non si possa istituire un comitato tecnico – politico – sociale tra tutti gli attori interessati per vedere se può essere rispettato ancora il cronoprogramma, se ci potranno essere delle “deroghe” o addirittura nominare un commissario ad acta al fine dell’eliminazione dei vincoli che ostacolano la realizzazione nei tempi richiesti.

Insomma, l’anello al naso molti molisani l’hanno dismesso da tempo.

Delle tre mozioni/interrogazioni in Regione di oggi almeno una è passata, anche se praticamente uguali… anche questo farebbe dire ma perché?”