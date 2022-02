Fresilia, Iorio: “Progetto e finanziamento pronti, la Regione rilasci i pareri mancanti”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione al presidente della giunta sulla realizzazione e il completamento dell’arteria che serve a collegare le Fondovalli Trigno e Biferno

“Ho presentato oggi una mozione al presidente della giunta regionale sulla realizzazione e il completamento della strada Fondo Valle Fresilia”. Lo ha annunciato in nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Iorio. “La strada, che serve a collegare la Fondo Valle Trigno con la Fondo Valle Biferno e quindi l’Alto Molise con la costa molisana e con il comune capoluogo di regione, ha un progetto già pronto ed un finanziamento di 40milioni che l’ultimo governo di centrodestra da me guidato ha provveduto a riprogrammare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Da allora, sostanzialmente, più nulla. Secondo i dati aggiornati al 31 ottobre 2021 sul portale delle politiche di coesione in Italia, l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto dell’arteria stradale sarebbe previsto per il 1° marzo 2022 e la fine dei lavori è prevista per il 30 giugno 2025”.

Per Iorio, “l’intoppo che non consente la prosecuzione dell’opera sta nel fatto che la Regione Molise, ente finanziatore, deve rilasciare i pareri mancanti così come richiesto dalla Provincia di Isernia. Inoltre, già da settembre 2021, sarebbe chiuso in un cassetto del ministero dei Beni Culturali la richiesta del parere ambientale per pianificare l’attraversamento dell’arteria stradale sul territorio di Bagnoli. Difficoltà facilmente superabili – ha osservato il consigliere di FdI – che però hanno visto in questi anni un totale immobilismo della Regione nonostante ci sia il rischio che, se l’opera non viene appaltata entro il 31 dicembre prossimo, i 40 milioni o vanno persi o andrebbero riprogrammati sul prossimo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Credo – ha concluso Iorio – che l’intero Consiglio regionale non avrà remore ad affiancarmi per evitare ulteriori perdite di tempo nonostante l’appello di imprenditori, cittadini e sindaci”.