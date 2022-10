Fresilia, il sindaco Meffe: «Perplesso dalla poca concretezza con cui si sta gestendo la questione»

Il primo cittadino di Torella interviene sulla viabilità locale: «Apprezzo il pragmatismo della Provincia di Campobasso»

Si sono conclusi il 17 ottobre i termini per la presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto indetta dalla Provincia di Campobasso per i lavori da effettuare su due Strade Provinciali che interessano Torella del Sannio, nello specifico la SP 169 “Molesana” nel tratto che dal bivio di Roccaspromonte arriva a Torella e la SP 45 “di Molise” che va dalla nuova rotonda all’ingresso di Torella al centro abitato di Molise. I lavori verranno realizzati nelle prossime settimane e per questi due primi interventi sono stati previsti 262mila euro. Per il tratto che dal bivio di Molise arriva alla Madonna del Piano, innesto della FV Fresilia, abbiamo chiesto, insieme ad altri Sindaci dell’area, un ulteriore intervento alla Provincia di Campobasso e siamo fiduciosi di ottenere un riscontro positivo, almeno con un intervento di messa in sicurezza degli avvallamenti più rilevanti e pericolosi.

Nel 2023 invece sarà la volta del II Tratto della SP 41 che collega Torella a Pietracupa, per la quale sono previsti 269mila euro, della SP 47 che collega Torella a Fossalto che avrà uno stanziamento analogo, considerando che è inserita in un intervento che interessa 5 tratti di strade provinciali per un importo complessivo di 860mila euro.

Interventi che sicuramente non consentono il rifacimento ex novo delle strade provinciali ma che permettono di migliorare notevolmente la sicurezza e il comfort degli automobilisti e di coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale, andando a compensare una mancata attenzione da parte della Provincia negli anni addietro.

Resta invece da risolvere il problema relativo all’apertura ufficiale del II° Lotto della FV Fresilia e della realizzazione del III° Lotto che personalmente, considerando le esigenze della nostra area, ritengo sia necessario realizzare subito e con l’innesto sulla FV Trigno in agro di Civitanova del Sannio, località Pescolla, considerando che è l’unico tratto che potrebbe realizzarsi subito e totalmente, sia per una questione di vincoli che di copertura finanziaria. Una riflessione semplice e pratica considerando che non possiamo permetterci di avviare l’ennesima opera senza copertura finanziaria totale, che quindi diventerà tra qualche anno l’ennesima incompiuta, e che lo spopolamento richiede interventi immediati e risolutivi.

La realizzazione di una ulteriore diramazione che possa collegare la FV Fresilia con la FV Verrino, in località Sprondasino di Bagnoli del Trigno, va definita come intervento aggiuntivo e secondario, che condivido, ma non primario, considerando la necessità di avviare lavori che hanno una copertura finanziaria certa e totale e che richiedano tempi di realizzazione brevi. A rafforzare quanto detto va tenuto conto che comunque la fv Fresilai avrebbe l’innesto sulla SS Trignina, aspetto che permetterebbe ai cittadini di Agnone di raggiungere l’uscita in località Pescolla in pochi minuti e fornirebbe uno strumento davvero utile ai cittadini dei comuni dell’Alto Molise e ai turisti che da Campobasso vogliono raggiungere Carovili, Pescolanciano, Vastogirardi, Chiauci, ecc. Infatti, chi vuole recarsi nel capoluogo da questi comuni e viceversa a fronte di uno svincolo unico in località Sprondasino di Bagnoli del Trigno continuerebbero sempre ad utilizzare la strada comunale che collega Civitanova del Sannio al II°Lotto attuale della FV Fresilia, considerando che un’uscita sulla FV Verrino richiederebbe un tempo aggiuntivo di percorrenza notevole, dovendo andare prima verso Vasto per poi risalire verso la Zona industriale Fresilia, ma il problema di questo ipotetico tragitto non è tanto la poca logica che lo accompagna ma l’impossibilità di quantificare i tempi di completamento per una strada, come la Fresilia, che personalmente ho visto nascere, vivendo a ridosso della stessa, ma che ho potuto usare per quanto riguarda il I° Lotto solo da neopatentato ma che ad oggi, ormai quarantenne, ancora non posso utilizzare “a norma” per quanto riguarda il II° Lotto. Abbiamo davvero la possibilità di attendere altri venti anni per collegare la FV Fresilia alla SS Trignina? La mia risposta è no ed è per questo che nel 2013 mi battei per riportare i 15milioni di euro, che Michele Iorio aveva spacchettato per altri interventi, sul completamento con uscita in località Pescolla di Civitanova del Sannio. Purtroppo poi l’asse PD “Frosolone – Agnone” ebbe la meglio ed eccoci qui a distanza di nove anni ancora a brancolare nel buio e dopo nove anni di mancate opportunità e di spopolamento. Per quanto riguarda la F.V. Fresilia mi impegno ad organizzare un incontro nei primi giorni di novembre, ma spero che qualcuno lo faccia anche prima, non tanto per convincere i soliti politici utopici che con i loro ragionamenti penalizzano le nostre aree interne, me almeno per ribadire quello che ho detto nove anni fa da consigliere comunale di opposizione e che ribadisco adesso da Sindaco, ovvero che “non servono progetti utopistici che si realizzeranno tra venti anni ma azioni pratiche ed immediate, perché lo spopolamento non aspetta e non rallenta”.