«Frenare il contagio. Non vogliamo diventare una zona rossa»

L’input dell’Ordine dei Medici. La presidente De Vincenzo: «Il Molise non ha le strutture adeguate per affrontare l’emergenza, per questo occorre osservare tutte le restrizioni»

CAMPOBASSO. L’ordine dei Medici della provincia di Campobasso ha fatto il punto della situazione rispetto allo stato dell’emergenza legata al Coronavirus. “È un momento delicato e pericoloso – ha spiegato la presidente, Carolina De Vincenzo in conferenza stampa insieme con il vice De Gregorio – perché il Molise non ha le strutture adeguate per contrastare il tutto, come ha confermato anche il nostro presidente nazionale, Anelli, il quale ha definito il Molise la regione più fragile. Siamo vicini a tutti i nostri iscritti affinché siano protetti adeguatamente per sfuggire al rischio potenziale che abbiamo tutti. Tuttavia, sappiamo che solo i 3/4 dei contagiati sviluppano sintomi e solo una parte di essi conseguenze più gravi. È opportuno però frenare il contagio e proteggere gli anziani e gli immunodepressi, recarsi negli ambulatori solo se strettamente necessario altrimenti il sistema potrebbe collassare. Intanto, per quanto di nostra conoscenza, l’ospedale di Termoli potrebbe riaprire appena terminata la sanificazione. Le restrizioni – ha concluso la presidente De Vincenzo – vanno puntualmente osservate perché non vogliamo e non dobbiamo diventare un’altra zona rossa d’Italia”.