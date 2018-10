Frena il Bojano, il Venafro torna a vincere, il Roccasicura continua a stupire

In testa alla classifica frena il Bojano che pareggia per 1-1 sull’ostico campo del Pietramontecorvino. Vittoria al cardiopalma per il Venafro che in un match ricco di gol ed emozioni supera al Cannarsa nel confronto tra nobili decadute il Città Di Termoli. Continua a vincere e a convincere il Roccasicura che, davanti al pubblico amico, piega la resistenza dell’F.W.P Matese battuto con il più classico dei risultati, 2-0. Successo casalingo per la Frentania che regola di misura l’Olimpia Riccia. Melino al 98’ timbra il successo del Roseto contro la Polisportiva Gambatesa.