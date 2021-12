Freddo in arrivo in Molise: week end tra pioggia e neve

Ci attende un freddo weekend di dicembre: aggiornamento meteo

SITUAZIONE. Mentre una vecchia perturbazione rimane ancora in azione sulle estreme regioni meridionali, distribuendo rovesci su Calabria tirrenica e nordest Sicilia, una nuova sta entrando in azione al Nordovest. E’ inserita in un ampio e profondo canale di bassa pressione alimentato da un flusso di correnti artiche che si spingono fin sul Mediterraneo centrale e pilotata da un minimo di pressione secondario che dalla Francia si spinge verso il Golfo di Genova e sta dando luogo ai primi locali deboli fenomeni sul Nordovest all’alba di venerdì.

PREVISIONI METEO SABATO

Nord: Tempo stabile e soleggiato, precipitazioni in rapido esaurimento al mattino sulla Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 5 e 13°C.

Centro: Diffusa instabilità specie sulle Adriatiche con piogge, rovesci e nevicate fino a 100-400m in Appennino; soleggiato altrove. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 3 e 9°C, più elevate in Sardegna.

Sud: Maltempo diffuso con piogge e temporali; neve tra 800-1000m. Fenomeni in attenuazione la sera su Campania. Temperature in calo, massime tra 5 e 13°C.

Le nevicate attese nella giornata di Sabato. Abbondanti in Abruzzo, moderate su alto Molise

PREVISIONI METEO DOMENICA

Nord: Tempo stabile con cieli prevalentemente sereni, salvo qualche velatura in transito durante il giorno. Deboli nevicate su Alpi di confine al di sopra dei 1500m. Temperature in lieve rialzo, massime tra 5 e 10.

Centro: Stabile e soleggiato salvo residua instabilità in Abruzzo con piogge e nevicate dai 500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13.

Sud: Residua instabilità con piogge isolate tra Puglia e Sicilia in esaurimento al pomeriggio. Neve a partire dai 700m. Temperature stabili massime tra 6 e 13.

