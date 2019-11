Fred e Paolo: amici per la pelle

Gennaro Ventresca

Uomo generoso e tribuno impetuoso l’uno, polemico e un provocatorio l’altro. Quasi amici? Assolutamente no. Direi amicissimi. Ma come due fidanzati scontrosi, sempre pronti alla litigata. Paolo e Fred si sono voluti un gran bene, che dopo ogni frattura si è rinforzato.

Si conobbero al Liceo Classico. Stessa classe e stesso banco, l’ultimo, più comodo per sottrarsi alla sorveglianza dei severi professori. Fred e Paolo hanno iniziato così il loro lungo e zigzagante sodalizio, denso di zingarate.

Paolo, più grande di un anno, per quel residuo bellico che gli scoppiò tra le mani, portandogli via la vista e un braccio, impiegò un anno per rimettersi in carreggiata. Da falso ripetente.

Paolo Oriunno, è di lui che sto scrivendo, aveva perduto la vista ma aguzzato l’ingegno e sviluppato il già alto quoziente intellettivo. Stupì tutti. Con il dinamismo che gli è stato firma mise su una compagnia di rivista, la redazione del giornale scolastico e mille altre diavolerie. Fred gli stette dietro, condividendo con lui anche molte ore musicali. In punta di verità, anche Paolo era intonato. Amava lo swing, col suo inglese maccheronico cantava i brani americani che Fred aggiustava, accompagnandosi con la chitarra.

Per anni sono andati avanti così. Coinvolgendo le loro famiglie: Fred abitava in via Marconi 124, con affacciata su via Benevento, Paolo al 22 di via Larino.

Il richiamo della canzone e quello della Filosofia solo apparentemente li divide. Fred parte per Roma e Paolo resta a studiare Immanuel Kant. Ma le telefonate sono fitte e prolungate, nonostante il costo delle conversazioni senza il conforto della teleselezione.

Fred piace e raggiunge in fretta il successo, ma continua a rapportarsi con l’amico di sempre, facilitato anche dai rientri a Campobasso, per trovare mamma e sorella; Paolo si fa accompagnare frequentemente a Roma. Nelle classiche rimpatriate aggallano la chitarra e i rinomati duetti.

Il cantante “Doce doce” che ha sofferto sempre il freddo, ama il mare. E compra una casetta civettuola a Ischia, a Sant’Angelo, ricavata da una vecchia scuola elementare. Paolo, per non essergli da meno, sceglie una vecchia centrale elettrica a Forio, a picco sul mare dei Giardini di Poseidon, un angolo di paradiso.

Come due bambini Fred e Paolo fanno a gara a vantare le rispettive dimore di vacanza. Così capita che una disputa dialettica si trasformi in un autentico litigio. Un litigio più lungo del solito, ma che viene risanato con la complicità di microfono e telecamera.

Fui proprio io a chiedere a Paolo di intervistare Fred, dopo aver messo una pietra sul vecchio screzio. Giro la proposta a Fred che l’accoglie con entusiasmo. I due si ritrovano, abbracciati in un hotel a Campobasso, col faretto acceso e l’occhio della telecamera puntato.

Ne vien fuori un magistrale servizio, tra i migliori prodotti da TRC in quegli anni di buona televisione.

LA STORICA INTERVISTA ANDATA IN ONDA SU TRC DI GIULIO ROCCO