Fred Bongusto intervistato dall’amico Paolino Oriunno su Trc, un pezzo di storia

Un pezzo unico, una rarità. Conservato negli archivi di Trc della famiglia Rocco. Fred Bongusto nella sua veste più vera e sincera, intervistato, a metà dagli anni ’80, dall’amico Paolino Oriunno.

Tra ricordi e aneddoti del passato i due, legati da un rapporto fraterna, parlano di Campobasso, dei suoi cambiamenti, delle amicizie, delle donne e notti brave. Battute pungenti, il liceo, il pallone, le serenate sui Monti e lo struscio per il corso. La musica e i dischi. Due ragazzi innamorati della propria città e della loro giovinezza. Esilaranti i passaggi in dialetto campobassano.

Intervista andata in onda su Trc della famiglia Rocco in quei favolosi anni ’80. Un quadretto di allegria e di poesia. Ed oggi proprio Giulio Rocco ha voluto fortemente riproporre quello che è un pezzo di storia della televisione molisana.