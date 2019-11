Il 30 maggio del 2000 si esibì a Campobasso per la promozione del Lupo in serie C

Era il 30 maggio del 2000. Una settimana prima il Campobasso superò la Pro Vasto a Selvapiana e conquistò la C2. Per festeggiare la promozione tra i professionisti, davanti al Municipio nel capoluogo di regione, ci fu un indimenticabile concerto di Fred Bongusto. L’ultimo in piazza, tra la sua gente. Gli anni successivi ci furono esibizioni al Savoia, ma quel concerto in piazza è rimasto nell’immaginario collettivo. Evento organizzato da Giulio Rocco per conto di Tele Regione e de Il Quotidiano del Molise. Una felice intuizione per un evento rimasto nella storia.

In alto vi proponiamo uno stralcio di quel concerto. Fred Bongusto in “Una rotonda sul mare” nella sua piazza.