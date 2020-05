Il giro d’italia delle Frecce Tricolori oggi, 28 maggio, nel primo pomeriggio, toccherà la città di Campobasso. A tal riguardo, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha inteso far pervenire a tutta la cittadinanza un messaggio da parte dell’Amministrazione volto a evitare e scoraggiare situazioni di assembramento già purtroppo accadute in altri capoluoghi di regione, in occasione delle tappe precedenti del giro d’Italia della Pattuglia Acrobatica Nazionale. «Godiamoci questo evento unico affacciandoci dalle finestre delle nostre case o da quelle dei nostri luoghi di lavoro, – ha dichiarato il sindaco – ma evitiamo assembramenti nei luoghi pubblici cittadini. Siamo chiamati al rispetto delle regole anche in questa occasione». Il sorvolo sarà visibile anche nelle zone limitrofe alla nostra città. Il giro d’Italia delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.