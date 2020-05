Frecce Tricolori, arrivo in anticipo. La Prefettura: «Restate a casa»

Passeranno in anticipo su Campobasso le Frecce Tricolori nell’ambito delle celebrazioni per il 74° anniversario della Fondazione della Repubblica. «I sorvoli della pattuglia – si legge in una nota stampa della Prefettura di Campobasso – toccando tutti i capoluoghi di regione uniranno in un simbolico abbraccio l’intero Paese in segno di unità, solidarietà e fiducia nella ripresa. L’Aeronautica Militare ha precisato che la pattuglia effettuerà su Campobasso un sorvolo ad ampio raggio, comprendendo anche le zone periferiche. Si fa pertanto appello al senso di responsabilità dimostrato finora dai cittadini affinché vengano evitati nel modo più assoluto assembramenti che verranno sanzionati dalle forze dell’ordine. Si raccomanda quindi di restare a casa in quanto sarà possibile osservare le acrobazie della Pattuglia anche in periferia».