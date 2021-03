Frecce Tricolori: 60anni di orgoglio italiano

di Luigi Cicchella

Le Frecce Tricolori

Oggi, 1 marzo 2021, le Frecce Tricolori compiono 60 anni. Ufficialmente si chiamano 313° Groppo Addestramento Acrobatico formato da Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan dell’Aeronautica Militare Italiana).

Nel 1961, i migliori piloti dell’Aeronautica Militare, furono selezionati per formare una Pattuglia Acrobatica Nazionale. Nel 1963 l’organico si compone di 9 piloti più 1 solista e si aggiunge l’uso di fumi colorati che contraddistinguono le Frecce Tricolori. Nel corso degli anni si sostituiscono i velivoli, infatti si passa dai cacciabombardieri FIAT G. 91 PAN agli AERMACCHI MB-339 A/PANMLU.

Purtroppo gli incidenti, nel corso della storia, non sono mancati. Il più tragico il 28 agosto 1988, nella base NATO di Ramstein in Germania, in seguito ad una collisione in volo, persero la vita 3 piloti e 67 spettatori. Tra gli incidenti tragici più recenti, si ricorda quello di Terracina (LT) del 24/09/2017, evento di Air Show, al quale ero presente, purtroppo, anche io, dove un caccia Eurofighter dell’ Aeronautica Militare Italiana è caduto in mare con la conseguente morte del pilota.

Nonostante tutto, le Frecce Tricolori non si sono mai fermate e continuano a sorvolare i cieli nazionali con spettacoli che comprendono più di 20 acrobazie della durate di 30 minuti circa.

A chiusura dell’esibizione, le frecce disegnano nel cielo un tricolore lungo 5 km, record mondiale per la bandiera nazionale più lunga al mondo.