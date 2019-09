Frattura: «Sono riconoscente a Renzi e oggi voterei per lui, ha fatto tanto per il Molise»

«Ci sentiamo spesso, ma al momento resto un tesserato del Pd

Sono felice, però, dell’opportunità che arriva con “Italia Viva”»

Bordate dell’ex governatore alla passata gestione del Pd locale e alle professionalità della Regione: «Deluso da chi ho lanciato»

«Se oggi si votasse non avrei dubbi: il mio voto andrebbe al partito di Renzi». Esordisce così l’ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura con il quale abbiamo parlato della nuova creature politica che è pronta a nascere anche in Molise, con un passaggio anche sulla situazione politica regionale.

Come riferito nell’edizione di ieri, l’ex governatore è stato contattato direttamente da Renzi che, come noto, è uscito dal Pd ed ha formato “Italia Viva”. «Ci sentiamo spesso e siamo rimasti in contatto e in ottimi rapporti. Non dimentico le cose importanti fatte da Renzi per il Molise. Da quando io ero presidente della Camera di Commercio e lui sindaco di Firenze, fino ad arrivare a quando lui era premier e io governatore. Iniziative per il Molise e i molisani. Tra le tante voglio ricordare il debito che abbiamo saldato con Trenitalia di 90 milioni di euro, al di là di quello che sostengono oggi i 5 Stelle in Consiglio. Debito, lo ricordo, frutto della gestione di Michele Iorio».

Al momento Frattura non ufficializza la sua entrata nel nuovo movimento politico, ma esprime compiacimento per l’operazione politica. «Ovviamente non è un partito in contrapposizione al Pd, ma sicuramente è una buona mossa. Così il Pd, a mio parere, può recuperare a sinistra, mentre il nuovo soggetto politico va occupare quello spazio lasciato libero al centro. Le due anime all’interno del Pd non potevano più convivere, ma non c’è nulla di cui scandalizzarsi perché ricordo che il Pd era sorto dalla fusione dei Ds con la Margherita. Oggi si scontavano anche questioni caratteriali e per questo vedo di buon occhio “Italia Viva”. Una proposta che si basa sull’entusiasmo e il rispetto reciproco della storia e delle tradizioni di ognuno».

Frattura tornerà in campo con “Italia Viva”? «Non è all’ordine del giorno. Ma non dimentico il bene ricevuto da Renzi per la nostra regione, per questo gli sarò riconoscente a vita. Oltre all’affetto che ci lega e alla frequentazione. Ricordo anche che al comizio di chiusura della campagna elettorale del 2011, quando nessuno ci credeva, l’unico che ci appoggiò fu Renzi attraverso un videomessaggio.

Resto un iscritto del Pd, ma sono contento di questa opportunità. Soprattutto per tutti quelli che hanno maldigerito, a livello locale, qualche operazione del recente passato, relativa alle regionali del 2018». L’ex presidente di riferisce all’apertura di credito fatta a sinistra, a Ruta e Leva, lasciando scoperto il centro. «Questo ha portato la coalizione a finire terza».

In conclusione un passaggio, lapidario, sulla situazione politica regionale. «Non mi permetto di giudicare l’operato da un punto di vista politico. Ma sono fortemente deluso da alcune figure professionali della Regione che io ho lanciato e il cui operato, ora, non posso che giudicare negativamente». mdi