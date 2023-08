Frattura per Tony Hadley, annullato il concerto a Campitello Matese

L’episodio ieri a Palmi. Salta l’appuntamento nel programma ‘Montagna Molise’

Tony Hadley cade in camerino, riporta una frattura ed è costretto ad annullare il concerto di questa sera a Campitello Matese. È accaduto ieri a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, poco prima dell’esibizione dell’artista davanti a migliaia di persone. Il management del cantante ha comunicato l’impossibilità dell’artista ad essere presente sul palco stasera nel programma di Montagna Molise. Di conseguenza l’evento non ci sarà.