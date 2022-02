Fratelli ucraini legati al Molise raccontano il dramma: «Ci bombardano e uccidono i civili»

Valentina e Vitalik hanno trascorso molte estati a Campobasso grazie al programma post Čhernobyl. Oggi raccontano alla famiglia che li ospitò la tragedia che stanno vivendo in Ucraina

Valentina e Vitalik hanno 38 e 35 anni e con loro la vita, così come per tanti altri nati da quelle parti, non è stata tenera. Avevano pochi anni di vita quando ci fu il disastro Čhernobyl la notte del 26 aprile 1986. La loro città, Borodjanka, è un insediamento di tipo urbano, situato nell’oblast’ di Kiev, molto vicino a Čhernobyl. E Valentina e Vitalik, così come molti loro coetanei, furono “costretti” a trascorrere alcuni anni lontano dalla loro terra per poter respirare aria pulita e salubre. I due fratelli ucraini passarono tutte le estati dal 1996 al 1999 in Molise, ospiti di famiglie che si erano messe a disposizione per il programma post Čhernobyl. Valentina e Vitalik furono accolti da una famiglia campobassana con la quale sono rimasti sempre in contatto, anche come forma di riconoscenza per averli aiutati in un momento drammatico della propria vita.

Oggi i due fratelli stanno, purtroppo, vivendo un nuovo dramma. La guerra sta attraversando il loro territorio e stanno provando sulla propria pelle la sciagura di un conflitto. La loro città, Borodjanka, oggi è il passaggio dell’avanzata russa, partita dalla Bielorussa, verso Kiev. E i carrarmati russi stanno lasciando sul loro territorio disperazione, distruzione e morte.

«Le case sono state bombardate e stanno uccidendo solo civili. Siamo sdraiati sul pavimento con addosso le coperte. E’ tutto molto spaventoso». Questo il messaggio che Vitalik ha inviato alla famiglia di Campobasso che molti anni fa si è presa cura di lui e di sua sorella. Quella descritta è una situazione di disperazione, ma Vitalik ha anche parole di speranza. Su Facebook scrive, a corredo delle immagini della sua città martoriata dai bombardamenti: «Arriverà il momento in cui diventerai la migliore città del pianeta». Arriverà anche il momento in cui gli esseri umani capiranno che la guerra non può essere mai la soluzione. A Vitalik e a Velentina mandiamo il nostro abbraccio. Loro resistono, in attesa un giorno di poter tornare anche in Molise.