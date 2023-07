Fratelli d’Italia, lotta a tre per l’assessorato: c’è anche Di Sandro

Nelle ultime ore, prima del consiglio regionale di domani, lunedì 31 luglio, si stanno intensificando le voci e le indiscrezioni negli ambiti della politica molisana e anche su alcuni profili social sempre ben informati, sull’esistenza di un trio di pretendenti alla carica di secondo assessore regionale di Fratelli d’Italia, destinato a fare compagnia al primo eletto, Salvatore Micone.

A Michele Iorio e Armandino D’Egidio, infatti, si sarebbe aggiunto anche Filoteo Di Sandro, il coordinatore regionale del partito. Che potrebbe finire in Giunta, seguendo la strada tracciata dalla Lega che ha posto nell’esecutivo il segretario regionale. E sembra che la decisione finale, attribuita direttamente a Giorgia Meloni, veda come favorito proprio Filoteo Di Sandro, in credito con la Premier per la sua fedeltà al partito sin dal primo momento, da quando nacque Fratelli d’Italia. Insomma, alla fine, ancora una volta, “tra i due litiganti, il terzo gode”.

Sempre le stesse indiscrezioni vedono nel futuro prossimo un possibile duo di sottosegretari, ma sempre dopo la necessaria modifica statutaria: Vincenzo Niro e Roberto Di Baggio sono in pole. Resterebbero fuori da tutto Michele Iorio e Nicola Cavaliere. In più ci sarebbe da spiegare agli elettori la logica di una scelta che accrescerebbe i costi della politica regionale: due assessori esterni e un sottosegretario in più significano tanti soldi in più. Se lo può permettere la Regione e Roberti ha valutato il prezzo da pagare in termini di credibilità?

Ad ogni vedo vedremo se nelle prossime ore le indiscrezioni troveranno conferma nei fatti.