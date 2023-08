Fratelli d’Italia in Giunta, Iorio: «Mai fatto la guerra a nessuno, aspettiamo le decisioni del partito»

L’ex presidente: «Credo che i vertici nazionali stiano apprfondonendo altre questioni che io non conosco»

Situazione ancora in stand by in Fratelli d’Italia, partito che ancora non scioglie le riserve relative agli esponenti da collocare in Giunta. Un posto spetterà di diritto a Salvatore Micone, primo eletto in assoluto, mentre l’altro se lo contendono, come noto, D’Egidio, Iorio e Di Sandro.

Una poltrona per tre. «Mai fatto la guerra a nessuno – ha dichiarato Michele Iorio – e credo che anche le persone di cui si parla abbiano fatto guerra a me. Attendo che si definiscano alcune questioni nel partito che riguarderanno sicuramente le decisioni della Giunta, ma questo aspetto potrebbe essere anche un discorso secondario: credo che ci sia da approfondire altri temi che io non conosco».

Fratelli d’Italia, primo partito in Italia e primo partito in Molise, sembra non essersi fatto trovare pronto per le designazioni nell’esecutivo. «Non è ancora pronto, non lo dico io, ma lo ha detto il partito stesso, probabilmente ci sono delle questioni da definire che io non conosco, non ho avuto interlocuzioni dirette in questa fase».

L’INTERVISTA IN ALTO