Fratelli d’Italia ‘in conclave’ a Roma, ora l’obiettivo è la presidenza della Regione

Si è tenuto questa mattina – martedì 20 dicembre – a Roma un incontro tra i dirigenti regionali di Fratelli d’Italia ed il responsabile nazionale dell’organizzazione, l’onorevole Giovanni Donzelli.

Alla riunione erano presenti: il coordinatore regionale del Partito Filoteo Di Sandro, i parlamentari Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, l’assessore Quintino Pallante, ed i consiglieri Michele Iorio ed Aida Romagnuolo.

L’incontro è servito, dopo il grande risultato di FdI ottenuto alle ultime politiche, a dare un ulteriore impulso all’azione politica del Partito in vista soprattutto della prossima scadenza elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale. A tale proposito la delegazione ha chiesto ai vertici nazionali di valutare la possibilità di ottenere la presidenza della regione per un esponente di FdI.

Sono state affrontare, inoltre, varie problematiche che riguardano la nostra Regione ed in modo particolare quelle legate alla sanità ed alle possibili soluzioni, si legge nel comunicato a firma di Filoteo Di Sandro.

Questo incontro rappresenta sicuramente un passo importante per l’unità strategica del Partito sia in termini politici che programmatici.