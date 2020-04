Fratelli d’Italia contro l’abolizione della surroga, Di Sandro: “Toma ci ripensi”

“In riferimento a tutto quello che sta accadendo in Regione Molise (azzeramento della giunta, modalità di approvazione del bilancio, eliminazione della surroga per gli assessori) – scrive in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Filoteo Di Sandro – Fratelli d’Italia prende distanza politica e sottolinea che:

in un momento delicato ed emergenziale legato alla diffusione del coronavirus nella nostra realtà, si dovevano evitare manovre politiche incomprensibili che vanno a danno di tutta la nostra realtà;

tra l’altro per quanto riguarda l’introduzione della norma per l’abolizione della surroga agli assessori in carica, Fratelli d’Italia esprime la propria più assoluta contrarietà in quanto la stessa è non solo illegittima, ma una decisione politica unilaterale che al contrario andrebbe concordata con i partiti;

tutte queste situazioni create non fanno altro che acuire i contrasti interni nel centrodestra con ricorsi, controricorsi, ecc. tutto a danno della nostra collettività.

Mi auguro che ci sia un ripensamento del Presidente Toma ed auspico un confronto politico, più volte richiesto, anche su tali argomenti.

Nell’esprimere solidarietà ai consiglieri regionali al momento esclusi, e tra questi anche uno di FdI -Massimiliano Scarabeo -, si ribadisce l’assoluta contrarietà del Partito all’approvazione di tale norma”.