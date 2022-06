Fratelli d’Italia chiede un vertice della coalizione e la candidatura alla presidenza

“Nella serata di ieri a Campobasso si è riunito il Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia per discutere della situazione politica regionale e delle strategie da mettere in campo per i prossimi appuntamenti elettorali si legge in una nota di Filetto Di Sandro- In particolare, si è discusso della prossima tornata elettorale che ci vedrà impegnati per il rinnovo del Consiglio Regionale e soprattutto nella decisione, insieme agli alleati, di scegliere una nuova guida per la nostra Regione.

All’unanimità dei presenti è stato deciso di chiedere ai dirigenti nazionali del Partito, ed in particolare al Presidente Giorgia Meloni, il vertice della Regione e quindi la candidatura alla Presidenza.

Nel contempo, si è iniziato a discutere del programma elettorale per il rilancio della Regione, la cui bozza sarà ultimata già a settembre e sarà sottoposta agli alleati per una prima valutazione e possibile condivisione.

Fratelli d’Italia, primo Partito in Italia, cresce anche nel Molise e si propone di essere forza trainante e di guida per l’intera coalizione di centrodestra”.