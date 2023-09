Fratelli d’Italia, bilancio di un anno di governo a Campobasso con Del Mastro e la premier Meloni in video

Domenica prossima, 24 settembre, al Centrum Palace a Campobasso ci sarà un incontro organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato, per fare un bilancio di un anno del governo Meloni. Saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla giustizia, on. Andrea del Mastro, e ci sarà un collegamento in diretta con Giorgia Meloni.

I lavori si apriranno alle 9 con l’intervento del coordinatore regionale, Filoteo Di Sandro, cui seguiranno gli interventi del senatore Costanzo Della Porta, dell’onorevole Elisabetta Lancellotta, del presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, degli assessori Michele Iorio, Salvatore Micone, del capogruppo Armandino D’Egidio, e del sottosegretario Del Mastro. A chiusura, l’intervento della presidente del Consiglio, Meloni.