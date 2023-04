Fratelli d’Italia a muso duro contro le accuse di Lotito

Non si è fatta attendere la reazione dei politici molisani agli apprezzamenti del senatore Lotito, sulla rappresentanza parlamentare della nostra regione. Lotito, senza fare nomi, ha detto ieri sera a Isernia che nessuno dei politici e parlamentari molisani si dà da fare, con efficacia, per il bene della regione, contrariamente a lui, che in quattro mesi ha già presentato otto provvedimenti al Senato.

Affermazioni ribadite in serata anche in una trasmissione televisiva. Ebbene, il primo a replicare e a rispondere indignato è un rappresentante di Fratelli d’Italia al Comune di Isernia, Domenico Chiacchiari, ex assessore (vedi intervista) che difende la classe politica regionale.