Frate a casa dei rom per l’unzione, in ansia il convento di San Giovanni

«La casa era piena. Ho fatto il tampone ma ad oggi nessuna risposta»

La segnalazione è arrivata in redazione questa mattina. A scrivere un frate del Convento di San Giovanni dei Gelsi. «Sono un frate del convento san Giovanni ai Gelsi – si legge testualmente nella segnalazione – e il giorno 30 Aprile sono andato a fare l’unzione degli infermi a casa del rom: la casa era piena. Ho telefonato al mio medico di base per fare il tampone, per essere sicuro. Sono in convento chiuso in una stanza del convento da venerdì; ho fatto il tampone ma ad oggi nessuna risposta. Mettono solo le persone in ansia di attesa; mi avevano detto che il giorno dopo mi avrebbero dato una risposta ma invece prendo atto che non c’è nessun rispetto. Tutto un convento – conclude il frate è in ansia».