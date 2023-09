Frankie hi-nrg chiama a raccolta ‘i suoi’: vi aspetto sabato 16 a “Vigna in Festa” a Guglionesi

Sarà Frankie hi-nrg mc, artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, la special guest dell’edizione numero quattro di Vigna in Festa, in programma il 16 settembre presso l’azienda vitivinicola Travaglini di Guglionesi.

“Con un pizzico di orgoglio che vi annunciamo che quest’anno Vigna in Festa ospiterà un pezzo di storia della musica italiana”, scrivono gli organizzatori dell’Agng sul proprio profilo facebook, che hanno definito nei minimi dettagli la time line di una serata che promette di superare il record di pubblico e presenze dell’edizione 2022.

L’accompagnamento musicale spazierà dal folk all’hip-hop, dai classici italiani anni 70 alla disco music. Disco Fritto & Caetano, Veeble e Euro Nettuno saranno la prestigiosa cornice di un quadro che, però, ha come soggetto principale il rapper che calca la scena italiana da oltre 20 anni e che offrirà (in veste di DJ) una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica nel suo set di 2 ore, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi. Uno tra tutti “Quelli che benpensano”, eletta Canzone dell’anno 1998 da Musica! di Repubblica.

“Vi invito tutti a Guglionesi il 16 settembre a ‘Vigna in festa’ – il messaggio che Frankie hi-nrg ha affidato alla pagina fb dell’AGNG – Ci sarà il mio dj set, quindi tanta musica da ballare per tutti”.

Ma non è tutto. Infatti, occhio di riguardo per i più piccoli con l’animazione per bambini affidata all’associazione culturale Karamella che intratterrà i giovanissimi con tatuaggi, giochi, bolle di sapone, balli… e tanto altro. E ancora esposizioni di artigiani e artisti locali (Nicola Di Bello, Carola Zira, Gianni Fano e ‘na Ni Art alias Anna Nirchio) oltre a artistiche a sorpresa.

Spazio anche ai sapori del palato, dove la parola d’ordine è street food: la frittura di pesce di Fry Me, Il panino Cicolone di Domenico&Venere, il kepampa di Imprevist, arrosticini e panini dal Beerbante, la pizza di PiZero mentre per quanto riguarda il bar sarà cura del Bar Centrale di Termoli.

Non resta che assicurarsi un posto, digitando www.vignainfesta.com ed acquistare il biglietto:

– Biglietto Standard (10 Euro + prevendita): ingresso all’evento + bicchiere di vino locale;

Sold out invece per la formula Biglietto Special (25 euro più prevendita) ovvero ingresso all’evento, bicchiere di vino locale, posto a sedere riservato, tagliere di prodotti tipici. Sono andati a ruba.