Frane, Molise terza regione d’Italia ad alto rischio idrogeologico

Il Molise è la terza regione d’Italia ad alto rischio frane e con la maggior percentuale degli abitanti che vivono in zone ad alto rischio, il 6% della popolazione.

E’ quello che viene fuori dal rapporto Ispra, riportato anche dalla Tgr Molise, che tra il 2020 e il 2021 ha scattato una fotografia dell’Italia non proprio positiva: il 20% circa del territorio nazionale è a rischio frane e l’8,7% della superficie appartiene alle classi di rischio più elevate. Per quello che riguarda il Molise è il 6%. La nostra, infatti, è la terza regione in classifica di ‘pericolosità’ per la percentuale di persone che vivono nelle zone ad alto rischio, dopo la Valle D’Aosta (12%) e la Basilicata (7%).

Una fotografica che rappresenta un territorio sempre più fragile con investimenti utilizzati male e un’urbanizzazione che è in aumento: le aree esposte al rischio frane sono passate dal 2,7% degli anni ’50 al 7,65% del 2017 e nel 2022 si è raggiunto il valore più alto del consumo del suolo.

I fondi per cercare di mettere mano alla situazione ed evitare il verificarsi di altre tragedie, ultima delle quali quella delle Marche, ci sono considerando che tra il 1999 e il 2021 il Ministero dell’Ambiente (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e il Ministero dell’Interno hanno stanziato per tutto il territorio nazionale 9,5miliardi di euro per i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico.

Di questi fondi 253milioni sono andati a finire al Molise dove, al 30 agosto 2022, risultano approntati 190 interventi di cui 94 portati a termine e 96 che sarebbero in dirittura di arrivo.

La richiesta che arriva da più parti è quella di fare in fretta per evitare, nel futuro, il ripetersi di situazioni gravi come quelle che di recente si sono verificate.