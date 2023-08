Franco Valente di nuovo conservatore di San Vincenzo al Volturno

Sarà di nuovo Franco Valente il conservatore dei beni regionali a San Vincenzo al Volturo. Oggi la decisione della giunta che ha preso della volontà del Presidente della Regione di nominare Conservatore onorario del suddetto complesso monumentale l’Architetto Franco Valente, il cui curriculum vitae è agli atti dell’Amministrazione, in possesso della dovuta competenza, esperienza e professionalità nonché della necessaria conoscenza richiesta nel caso di specie. Il suddetto professionista, infatti, oltre ad essere Conservatore Onorario dei beni architettonici, archeologici, artistici e paesaggistici del Comune di Venafro ed anche Conservatore Onorario dei beni artistici ed architettonici della Pia Unione SS.ma Annunziata di Venafro, ha già svolto l’incarico di Conservatore in oggetto giusta DGR n. 327 del 2018. Le attività del Conservatore saranno svolte a titolo gratuito e la nomina, avente valenza onorifica, non attribuisce alcuno status soggettivo specifico spendibile in rapporti giuridici.

La carica di “Conservatore Onorario del complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno” cessa contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale. Franco Valente in riferimento dell’incarico in parola è autorizzato ad:

accedere ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione Molise nei Comuni di Castel S. Vincenzo e Rocchetta a Volturno al fine di proseguire eventuali attività di ricognizione dei beni finalizzati alla costituzione del parco Archeologico Regionale di S. Vincenzo al Volturno e riferire alla Regione Molise di situazioni di occupazioni abusive o non autorizzate;

a potersi recare presso gli Enti comunali, regionali e statali per acquisire documenti e certificazioni relative allo stato degli immobili di proprietà regionale; poter proporre e promuovere, coordinandosi con gli Uffici regionali preposti, tutte le azioni di legge per la reintegrazione delle proprietà regionali eventualmente occupate da altri soggetti nell’ambito del Parco Archeologico di S. Vincenzo al Volturno, nonché per la ricognizione e il recupero dei reperti archeologici mobili provenienti dagli scavi effettuati comunque su aree e su immobili di proprietà regionale; curare, coordinandosi con l’Amministrazione Regionale, tutte quelle iniziative che riterrà opportune per la valorizzazione delle Aree Archeologiche, ivi comprese conferenze, manifestazioni culturali, incontri promozionali, convegni, giornate di studio, stage professionali, purché sia garantita la puntuale e sistematica tutela del Patrimonio Antico esistente.