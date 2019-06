Franco Pepe, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

REDAZIONE

Questa mattina, in occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno, alla presenza del Prefetto Raffaele Ruberto e dei sindaci delle città della Provincia, Franco Pepe ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il prestigioso riconoscimento arriva dopo un percorso di sette anni con il progetto Pepe in Grani e una lunga tradizione familiare alle spalle. La sua pizza è stata premiata come la migliore in Italia e nel mondo. La sua idea di prodotto, basata sui legami col territorio e con i produttori locali, ha innescato un processo di ripopolamento e rigenerazione di un piccolo paese dell’Alto Casertano, creando un’impresa che dà lavoro a 41 persone. Rappresentante della Dieta Mediterranea, Franco Pepe ha ideato, con l’aiuto di una nutrizionista, il menu funzionale con l’idea di rendere la pizza un alimento sano e utile alla salute delle persone. “Oggi ho ricevuto il più importante dei riconoscimenti, un’attestazione di stima che non riguarda più solo il mio lavoro, ma anche la mia persona”, ha dichiarato Franco Pepe.