Franco Palladino eletto consigliere nazionale dell’ANSMeS

Il Prof. Franco Palladino è stato eletto Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo, associazione benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP costituita da dirigenti, società, allenatori e personalità che hanno ricevuto le benemerenze per l’impegno a favore dello Sport.

L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea Nazionale Elettiva tenutasi venerdì 12 marzo scorso presso il Salone d’Onore del CONI, al Foro Italico di Roma.

L’Assemblea è stata chiamata ad eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Nazionale per il prossimo quadriennio olimpico 2021/2024. Palladino, 74 anni di Campobasso, è risultato il 6° eletto con l’80% delle preferenze (24 voti su 30 disponibili) arricchendo così una carriera dirigenziale sportiva iniziata a metà degli anni ’70, che lo ha visto protagonista per 15 anni al vertice dell’Atletica Leggera regionale, successivamente ricoprire incarichi manageriali in società calcistiche del capoluogo, coordinare manifestazioni sportive anche di livello internazionale come “La Matesina” di Bojano, nonché dirigere il settore tecnico della stessa società organizzatrice bojanese e ultimamente, per altri 12 anni, dirigere la Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise, incarico che ha lasciato il 31 dicembre del 2020.

Nel 2018 era stato nominato Delegato Regionale dell’ANSMeS per il Molise dall’uscente Presidente Nazionale, Generale Gianni Gola. Nel 2019 ha riorganizzato l’Associazione, pressoché sconosciuta sul territorio, costituendo i due Comitati Provinciali di Campobasso ed Isernia che hanno visto tesserarsi più di 60 elementi, e quest’anno ha costituito anche il Comitato Regionale dell’ANSMeS che è stato chiamato a presiedere. Oggi, dunque, ha ricevuto questo significativo riconoscimento che lo premia per il suo passato, per il lavoro svolto in favore dell’Associazione e per le apprezzabili attività organizzate per assolvere a quella che è la missione dell’ANSMeS.