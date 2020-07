Franco Arminio e il suo libro sull’Espresso: “Il Molise non è una regione, è una vitamina”

Scrittori on the road, quattro libri per viaggiare. Questo il titolo di un interessante articolo pubblicato da L’Espresso e grazie al quale viene fuori, come succede spesso ultimamente, una bell’immagine della nostra regine grazie allo scrittore Franco Arminio.

Le nuove uscite invitano a riscoprire l’Italia attraverso itinerari imprevisti, in un Grand Tour depurato da ogni elitismo. I libri di Franco Arminio, Flavio Cuniberto, Federico Pace e la guida di Lonely Planet

“Nel complicato risveglio post-Covid – si legge nell’articolo – la lettura ha una funzione terapeutica. E molte nuove uscite invitano a scoprire l’Italia attraverso itinerari imprevisti, in un Grand Tour depurato da ogni elitismo fuori tempo massimo. Il viaggio lento come cura contro la clausura e la paura. In un tempo in cui si parla di distanziamento dagli altri, «bisogna procurarsi un distanziamento da se stessi, incarnarsi veramente nell’aria del mondo, essere soci della luce, mettersi al servizio delle cose», sottolinea Franco Arminio, che torna alla prosa dopo sette anni con “La cura dello sguardo” (Bompiani), in uscita il 22 luglio, un periplo nelle aree interne a lui care: Irpinia, Calabria, Lucania, Molise e non solo. «Ora abbiamo bisogno di luoghi come questi, intrisi di solitudine e di una maliconica dolcezza, luoghi in cui si sente il silenzio di chi non è venuto e quello di chi se n’è andato. Il Molise non è una regione, è una vitamina, la vitamina M.».

