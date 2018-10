“Francino Evolution” in esposizione a Roma

CAMPOBASSO

Una location di prestigio per l’artista molisano Francino che, sabato 13 ottobre, sarà in esposizione a Roma. Il vernissage di Francino, “Evolution”, è in programma, infatti, nella struttura Luxury Suites della Capitale.

La scelta del luogo è ricaduta su una location di eccezione, quella della Presidential Suite, che fungerà per la prima volta da cornice espositiva per le opere dell’artista, Francesco Rizzi, nato a Campobasso. Dopo un breve periodo espositivo a Pavia, Francino è tornato nel capoluogo molisano e, in seguito all’incontro con il pittore Antonio D’Attellis, decide di dedicarsi alla pittura. La sua prima personale è del 1998 e ha partecipato a: Arte

Fiera di Cremona e Padova (1999), Arte-Expo di New York (2000), personale Praga (2001). Nel 2017 ha esposto

in importanti Gallerie in Germania e Danimarca come quella di Paul Sties a Francoforte e la Gallery X a Copenaghen. Nel 2018 espone ad Isernia, alla Galleria Arte Petrecca con “Francino Evolution”.

“Il legame istintivo con la natura è profondo e ne fa un raffinato “vedutista”, così come non meno interessante e delicata è la sua fase ritrattistica. Francino – scrive la critica Carmen D’Antonino – è un conoscitore della storia

della pittura: lo si nota dai forti richiami ai grandi Maestri del Novecento, attualizzati in un’arte estremamente moderna, con una rivisitazione contemporanea”.